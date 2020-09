Kortrijkse buikchirurg schrijft boek over de anus: "Belgen googelen 12.000 keer per maand het woord aambeien"

Volgens dokter Van Geluwe was het absoluut noodzakelijk om een boek te schrijven over de anus. "Er bestaan bitter weinig boeken over dit onderwerp", vertelt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Er zijn wel medische boeken, maar daar hebben de mensen weinig voeling mee. Daarom gaan ze ten rade bij "dokter Google". Dat blijkt ook echt uit cijfers. In België alleen wordt de zoekterm "aambeien" 12.000 keer per maand ingegeven. Er is dus zeker interesse in het onderwerp."