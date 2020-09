Londense rechtbank herneemt zittingen in zaak-Assange

Als Assange, die nog steeds alles ontkent, voor alle aantijgingen veroordeeld zou worden, kan hij tot 175 jaar gevangenisstraf oplopen.

Assange verschool zich in 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar verdachten de autoriteiten hem van seksueel misbruik. De oprichter van WikiLeaks zat uiteindelijk zeven jaar in de diplomatieke post, tot de regering van Ecuador hem de deur wees. Hij belandde vervolgens in een Britse cel omdat hij naar de ambassade was gevlucht terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Uit vrees dat de Australiër weer de benen zou nemen, weigerde de Britse rechter eerder dit jaar Assange op borgtocht vrij te laten tijdens de behandeling van zijn uitleveringszaak.

Aan de rechtbank stonden vandaag enkele demonstranten die Assange steunen en protesteren tegen zijn mogelijke uitlevering.