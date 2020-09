Luchtmachtbasissen in Florennes en Kleine Brogel krijgen nieuwe infrastructuur in afwachting komst F-35

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) en minister van Begroting David Clarinval (MR) gaven vandaag een woordje uitleg over de moderniseringsplannen op de luchtmachtbasis in Florennes. In 2025 moeten de eerste toestellen in Florennes in de nieuwe hangars kunnen binnenrijden, in Kleine Brogel is dat twee jaar later. Als alles goed verloopt, gaan de werken volgend jaar van start.