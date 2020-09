Lierse mama maakt helm dragen weer hip met zelfontworpen stickers

Voor Hanne was het moment van haar ongeval een échte eye-opener. "Meestal draag ik altijd mijn helm, maar nu ging ik snel even naar de winkel. Voor ik het wist werd ik aangereden door een auto en ik kon alleen maar denken dat ik m'n helm beter had opgezet", vertelt ze. "Ik ben het aan m'n man, kinderen en vrienden verschuldigd om mijn hoofd te beschermen."



Daarom wil ze nu andere mensen ook overtuigen om elke dag hun helm te dragen. "Samen met cartooniste Eva Mouton heb ik grappige stickers ontworpen om je helm te pimpen. De opbrengst daarvan gaat Rondpunt VZW. Een goed doel dat veroorzakers, slachtoffers en nabestaanden bij een verkeersongeval verenigt.

De stickers zijn hier verkrijgbaar