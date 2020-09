Medeplichtigen aan moord Khashogi niet langer ter dood veroordeeld

In Saudi-Arabië zijn vijf verdachten van de moord op journalist Khashoggi veroordeeld tot 20 jaar cel. Eerder hadden diezelfde vijf al de doodstraf gekregen, maar die is nu dus omgezet in 20 jaar. Drie andere krijgen lichtere straffen. Volgens de officiële versie zijn de straffen verminderd omdat de zonen van Khassogi de daders zouden vergeven hebben. Jamal Khassogi werd twee jaar geleden om het leven gebracht tijdens een bezoek aan de Saoedische ambassade in Istanboel. Hij had zich kritisch uitgelaten over het regime. Veel sporen leiden naar de omgeving van kroonprins Mohammed bin Salman.