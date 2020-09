"Mensen zijn bang om naar Portland te komen, maar het is nog altijd een mooie stad"

Er wordt al 100 dagen geprotesteerd in Portland in de Verenigde Staten door Black Lives Matter tegen politiegeweld. President Donald Trump spreekt van anarchie en wil een harde aanpak. Door het protest wordt "law and order" een belangrijk thema in de komende presidentsverkiezingen. Onze correspondent Björn Soenens trok naar Portland. Is de stad echt verworden tot een wetteloos oord, zoals Trump beweert. Bekijk hierboven zijn reportage.