Natuurhulpcentrum Oudsbergen schrapt door corona opendeurdagen: "Streep door rekening"

De coronacrisis laat zich nu ook voelen in Natuurhulpcentrum Opglabbeek. Want de jaarlijkse opendeurdag wordt met een jaartje uitgesteld. En dat is slecht nieuws, want daardoor vallen een deel van de inkomsten weg.

Elk jaar komen er meer dan 15.000 mensen naar de opendeurdagen die vaak iets eten of drinken, of een kalender kopen. En dat valt nu allemaal weg. Het Natuurhulpcentrum moet de uitbreidingsplannen nu ook noodgedwongen aanpassen: “We hadden eigenlijk plannen om in 2021 twee gebouwen te zetten”, zegt directeur Sil Janssen. “We gaan dat nu over een langere periode spreiden. Het kost allemaal veel meer en het brengt minder op. En we zijn er ook nog niet zeker van dat het volgend jaar weer gaat draaien als vanouds natuurlijk."

Door de coronacrisis heeft het Natuurhulpcentrum dit jaar ook meer dieren moeten opvangen, omdat mensen veel gingen fietsen en wandelen in de natuur. Daardoor werden er meer dieren in nood gezien en binnengebracht, en zijn de kosten dus ook gestegen.