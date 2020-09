Russische oppositieleider Navalny uit kunstmatig coma gehaald

"De patiënt werd uit zijn kunstmatig coma gehaald", dat heeft het Duitse ziekenhuis verklaard. "Hij reageert op verbale prikkels. Maar het is nog te vroeg om de mogelijke langetermijneffecten van zijn ernstige vergiftiging in te schatten." Navalny ademt deels zelfstandig, de kunstmatige beademing wordt afgebouwd.

Wie is Aleksej Navalny, de "vergiftigde" Russische oppositieleider en luis in de pels van president Poetin?

Vergiftigd in Rusland

De 44-jarige Russische oppositieleider was op 20 augustus tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou onwel geworden, waarop hij werd opgenomen in een Russisch ziekenhuis. Later werd hij op aandringen van zijn familie overgeplaatst naar het Berlijnse ziekenhuis Charité. Navalny werd er grondig onderzocht door de Duitse artsen.

"Poging tot moord"

De Duitse regering bracht aan het licht dat Navalny werd vergiftigd in Rusland door een zenuwgif van het type novitsjok. Bondskanselier Angela Merkel sprak over een "poging tot moord" en vroeg dringend meer uitleg van de Russische regering.

Navalny is de bekendste oppositiepoliticus van Rusland en criticus van de Russische president Vladimir Poetin. Hij bracht ook tal van corruptieschandalen aan het licht over machtige Russen uit de entourage van Poetin.