Onbekenden beschieten katten met loodjesgeweer: "Dit zijn geen verdwaalde kogels"

"Het gebeurt niet vaak dat we dit zien. Een tijd geleden hebben we nog een zwerfkat binnen gekregen die ook beschoten was, maar drie kogels in één kat is voor ons nooit gezien. Dit kan in ieder geval geen toeval zijn, drie kogels langs dezelfde zijde. Dit moet gericht geschoten geweest zijn, hier kan geen sprake zijn van 'verdwaalde kogels", besluit dierenarts Anthoon.