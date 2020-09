Ongevallen op de E40 in de buurt van Gent veroorzaakten zware ochtendspits

Al vrij vroeg in de ochtend om 7 uur vatte een vrachtwagen, geladen met ijzersulfaat, vuur op de E40 in Zwijnaarde. IJzersulfaat is een industriële grondstof die vaak wordt gebruikt in inkt, in de landbouw en ook in de waterzuivering. De brand was bijzonder heftig. De trekker en de oplegger brandden volledig uit. De chauffeur werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeval richting kust veroorzaakte een eerste ellenlange file.

Rond 9.45 uur ging het dan weer mis in Drongen. In de richting van Brussel kreeg een vrachtwagen een klapband. De vrachtwagen begon te slingeren en tikte zo een auto aan. Door de klap ging de wagen door de middenberm en kwam die in de andere richting tot stilstand. De inzittenden konden gelukkig zelf uit het voertuig kruipen, maar over hun toestand is nog niks geweten. Het ongeval veroorzaakte zowel richting Brussel als richting kust een flinke file.