"Pluk de stad": Mechelen toont op website van welke bomen en struiken je fruit en noten mag plukken

Via het platform "Pluk de stad" kan je zien waar er bomen of struiken staan met fruit, groenten en kruiden in de stad Mechelen. De stad roept daarnaast alle Mechelaars op om ook hun planten en struiken erop aan te duiden. Iedereen kan dan zien of er vrij geplukt mag worden of dat je lekkers kan ophalen. Want eigenaars mogen hun oogst ook zelf plukken en gratis aanbieden of verkopen.