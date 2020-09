Rouwende orka die dagenlang met haar dode jong rondzwom, is opnieuw mama

Vorige week zwom de groep orka's rond ten noordwesten voor de kust van de Amerikaanse stad Seattle. Twee van de orka's in de groep waren zwanger. Toen de wetenschappers Tahlequah spotten, zwom ze een beetje apart van de anderen. "Ze was heel ontwijkend, dus eindigden we onze ontmoeting na een paar minuten en wensten hen succes." De groep orka's stak vervolgens de grens met Canada over.

Afgelopen zagen wetenschappers een jong kalfje. Ze konden de moeder al heel snel identificeren: Tahlequah. De wetenschappers vermoeden dat het jong vrijdag geboren is. Het is niet bekend of het kalfje een jongen of een meisje is. Een echte naam heeft het jong ook (nog) niet, de wetenschappers hebben hem of haar gedefinieerd als J57. De andere zwangere orka lijkt nog niet bevallen te zijn.