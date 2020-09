Slechtvalk beschermt Boechoutse wijngaard: "Anders eten duiven al onze druiven op"

"De komende drie dagen loopt er een valkenier door de wijngaarden met een slechtvalk", zegt Kris Van de Sompel, de directeur van Oud Conynsbergh op Radio 2 Antwerpen. "Er zitten bij ons in de buurt heel veel houtduiven die dol zijn op blauwe druiven. Vooral onze pinot noir is gegeerd. Vorig jaar was de volledige oogst van dat druivenras opgegeten door de duiven. Uiteraard wil je vermijden dat een heel jaar werk voor niets is. We werken in onze wijngaarden biologisch en biodynamisch. Daarom kiezen we nu voor een natuurlijke vijand: een slechtvalk die de duiven vangt. We hopen zo de duivenpopulatie te verkleinen en de schade aan de druiven te beperken."