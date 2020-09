Spanningen Wit-Rusland: 633 demonstranten opgepakt onder wie oppositiekopstuk Maria Kolesnikova

Een van de laatste oppositieleiders die nog op vrije voeten was, lijkt nu ook opgepakt. Te midden van alle spanningen die al een maand aanhouden in het land. “Er wordt in Wit-Rusland al een maand lang massaal betoogd tegen president Loekasjenko. Die zou gefraudeerd hebben bij de presidentsverkiezingen begin augustus”, zegt Trio.



“Sindsdien probeert het regime van Loekasjenko de oppositie te onthoofden: zijn uitdager bij de verkiezingen Svetlana Tichanovskaja is onder zware druk gezet en naar Litouwen gevlucht. Andere activisten vluchtten naar Polen en nog anderen zitten in Wit-Rusland vast in de gevangenis. Kolesnikova was dus een van de laatste gezichten van de oppositie die nog niet was aangepakt. Ze was gisteren nog op een massademonstratie in Minsk.”

