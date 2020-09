Stuk Berlijnse muur komt naar Brussel en brengt 55.000 euro op voor Kom Op Tegen Kanker

Tijdens een veiling op de Brusselse kunst- en antiekbeurs BRAFA werden begin dit jaar in totaal vijf stukken van de Berlijnse muur geveild. Elia kocht er eentje en betaalde daarvoor 55.000 euro voor het goede doel. "Dit is een fantastische gift waar we in deze moeilijke coronatijden goed gebruik van zullen kunnen maken. Kankerpatiënten zien nu nog meer af dan dat we ons kunnen voorstellen, dus het geld zal goed besteed kunnen worden", vindt Marc Michils van Kom Op Tegen Kanker.

Wie in de buurt is, kan het stuk muur zelf ook bezichtigen. "We kopen niet zomaar een stuk beton, maar echt een stuk geschiedenis. Het is goed intact gebleven en de graffiti op de muur is nog duidelijk zichtbaar. Zo zie je ook nog steeds alle frustraties van de mensen destijds. We zetten het met opzet op een plek aan ons terrein waar veel mensen het kunnen bekijken", aldus nog Elia CEO Peeters.