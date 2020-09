Gentenaars betaalden tot duizenden euro's voor glazen vloertegel met luchtfoto van hun stad op

De Gentenaars die tegels kochten hebben daar hun eigen redenen voor: "Wij kochten een tegel waar het deel van ons huis dat onteigend is in het verleden op staat. Dat werd afgebroken en wij zijn daar emotioneel heel erg aangehecht", vertelt Fanny uit Oostakker. "Onze kinderen zijn daar geboren. Voor hen is die herinnering vervaagd, maar met die tegel is dat toch weer een beetje tastbaar." Fanny heeft 312 euro betaald: "Maar ik heb dat ervoor over. Het is de bedoeling dat we die ophangen in de living van het nieuwe huis dat we kochten na de onteigening."