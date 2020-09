Tervuurse biljartclub mag dan tóch spelen, gemeente heft anticoronaverbod op

De biljartclub was verrast over het verbod. "Wij waren aan het trainen in ons clubcafé", zegt clubsecretaris Marc Vanderplas, "toen de politie binnenviel en uitdrukkelijk zei dat we niet mochten spelen. Als we betrapt werden zou het café worden gesloten." De gemeente beweerde dat volgens de antiicoronamaatregelen biljarten in een horecazaak niet was toegelaten.