Laat president Trump de stem van Jan Soldaat uit zijn handen glippen? De strijd om de militaire stem is losgebarsten

Traditioneel stemmen militairen makkelijker voor Republikeinse kandidaten. De Republikeinse partij werd de voorbije decennia sterk geassocieerd met Amerikaans leiderschap in de wereld en met een machtig en krachtig defensiebestel. In verkiezingscampagnes moesten Democratische kandidaten zich voortdurend verdedigen tegen de kritiek dat ze militaire dienst ontdoken hadden (Bill Clinton), dat ze hun militaire prestaties hadden aangedikt (John Kerry) of gewoon dat ze geen enkele ervaring hadden met het leger (Barack Obama). Voeg daarbij de kritiek die vanuit de linkervleugel van de Democratische partij gelanceerd werd op Amerikaanse militaire operaties in het buitenland (in Irak, Afghanistan of Midden-Amerika) en het werd bon ton voor Republikeinen om Democraten voor te stellen als weak on defense.

Met Donald Trump liggen de kaarten lang niet meer zo eenvoudig. Kritiek op militaire operaties in de wereld komt nu net zo goed uit Republikeinse hoek, vanuit een versterkte isolationistische reflex. Trump zelf doet schamper en sceptisch over nodeloze bemoeienis met verre buitenlanden. De president schimpt ook herhaaldelijk op de NAVO, terwijl het vooral de Democraten zijn die nu openlijk in de bres springen voor die alliantie.

Daar komen dan de respectloze uitspraken bovenop, die Trump over gesneuvelde, gewonde of gevangengenomen militairen zou hebben gedaan. In het artikel van vrijdag in The Atlantic werd beweerd dat hij gesneuvelden uit W.O. I "losers" had genoemd. Het Witte Huis ontkent dat, maar er zijn al wel vaker berichten verschenen met gelijkaardige verhalen. Bovendien kan Trump onmogelijk ontkennen wat hij ooit over de Republikeinse senator en Vietnamveteraan John McCain zei: "Ik hou niet van soldaten die zich laten gevangennemen."