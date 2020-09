Uitbater Balegemse jeneverstokerij plotseling overleden "Iedereen kende Ludo, een groot verlies voor Oosterzele"

Ludo Lampaert werkte met z'n vrouw en drie dochters in de boerderij en de jeneverstokerij. Sinds enkele maanden was hij ook voor het eerst opa geworden: "Hij was daar zeer opgetogen over. Want dat betekende misschien ook voortzetting van het bedrijf," legt Van Durme uit. Volgens de burgemeester was hij graag gezien in Oosterzele: "Hij was heel toegankelijk, altijd in voor een babbeltje. Zelfs tegen mensen die hij niet kende, begon hij te praten om ze te leren kennen." In de eerste plaats een groot verlies voor z'n familie en vrienden. En ook voor Oosterzele, besluit Johan Van Durme: "Hij was bekend. Hij stond voor z'n landbouwbedrijf, voor z'n stokerij en voor het mooie product waar Balegemse jenever in de wijde omstreken gekend voor is." De komende dagen bekijkt het schepencollege hoe ze hun geliefde inwoner kunnen eren.