Vlaamse overheid lanceert checkjezelf.be om mentaal welzijn van Vlaming op te krikken

Die campagne wordt dus uitgebreid met een online platform, www.checkjezelf.be, waar mensen vanaf 16 jaar terecht kunnen voor informatie rond zes specifieke thema's.

Naast angst, stress en eenzaamheid ligt de focus op verlies, veerkracht en burn-out. Daarnaast deelt een aantal bekende Vlamingen hun persoonlijk verhaal, en geven experten als psychiater Dirk De Wachter en professor dr. Elke Van Hoof uitleg en concrete tips.

"Het zijn heel laagdrempelige tips", zegt minister Beke. "Het wordt ook door heel wat bekende Vlamingen ondersteund vanuit hun eigen leefomgeving. We hebben vastgesteld dat er nood was aan ondersteuning en daarom hebben we ons plan "Zorgen voor Morgen", al meteen ontwikkeld aan het begin van de crisis. Dit is daar een uitvoering van. De ervaringen die de bekende Vlamingen op de website delen, zijn ervaringen die ook veel gewone Vlamingen hebben. We hopen mensen op die manier op sleeptouw te nemen om die tips en die ervaring te gaan gebruiken."