Vrijwilligers luiden elke dag zelf nog klokken van Sint-Michielskerk in Roeselare: "We doen dit met hart en ziel"

De oudste klokkenluider is 86 jaar, de jongste 28. Michel Veracx is de voorzitter van de vrijwilligers. Ook hij luidt de klokken met hart en ziel. "Ik ken niet veel kerken waar ze de klokken nog met de hand luiden", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Sinds 2012 zijn we erkend als cultureel immaterieel erfgoed, net zoals de garnaalvissers te paard in Oostduinkerke en de Last Post in Ieper."