Waregem geeft elke school CO2-meters om luchtkwaliteit in klaslokalen te meten

"Het toestel maakt ook een analyse", vertelt Philip Demuynck. Hij is de directeur van het College van Waregem. "De meters die we nu gekregen hebben via de campagne van Stad Waregem gaan effectief data kunnen verzamelen. Zo kunnen we op een objectieve manier gepaste maatregelen nemen."

"We moeten zorgen voor ventilatie", zegt Demuynck nog. "Als het toestel toch de kleur rood aangeeft, dan is het noodzakelijk om een extra raam of een deur open te zetten." Bij een gebrekkige ventilatie kan het coronavirus zich makkelijker verspreiden.