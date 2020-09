Werd cursus in volwassenenonderwijs afgelast door corona? Informeer of je hem gratis opnieuw kan volgen

"We hadden begrip voor de vraag van de cursisten," zegt Karel Moestermans, directeur van het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) CREO in Roeselare. "Maar de overheid liet ons in de kou staan."

"Na de uitzending van "De inspecteur" kregen we nog meer klachten van cursisten en samen met collega's van andere CVO's hebben we dat aangekaart bij de Vlaamse overheid. En daarop heeft de overheid beslist dat cursisten onder bepaalde voorwaarden dezelfde cursus gratis opnieuw kunnen volgen."

De voorwaarden

Niet iedere cursist komt in aanmerking. Er zijn drie voorwaarden. Je krijgt het voordeel alleen wanneer je:

voor de module inschreef vóór 9 maart,

70 % van de lessen niet gekregen hebt,

en daardoor dus niet geslaagd bent

Het gaat typisch over opleidingen die niet online konden gegeven worden. Denk aan technische opleidingen zoals lassen, autotechniek of houtbewerking, kookcursussen of horecaopleidingen. Maar evengoed hobbycursussen zoals knutselen of fotografie.

Kom je in aanmerking? Dan hoef je het inschrijvingsgeld niet opnieuw te betalen. Je betaalt uiteraard wel de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld het knutselmateriaal of horecamateriaal. Maar dat is maar een klein percentage, aangezien het inschrijvingsgeld zo'n 90% van alle kosten bedraagt.

"Voor ons CVO alleen, CREO in Roeselare, gaat het om 800 tot 900 cursisten die in aanmerking komen om van die maatregelen te genieten, en die cursisten schrijven zich heel gewillig in."



Daarnaast konden heel wat opleidingen wel doorgaan. De taalopleidingen bijvoorbeeld. Daar deden de leerkrachten hun uiterste best om de lessen online aan te bieden. Die cursisten kunnen dan ook geen beroep doen op de maatregel.

Geldt die regel in alle CVO’s?

Ja. De maatregel is geldig in alle CVO’s, van in Ieper tot in Hasselt.

Informeer dus zeker bij het CVO waar jij les volgt of je in aanmerking komt. Misschien kun je je cursus dit schooljaar gratis opnieuw volgen.

Het schooljaar is op 1 september opnieuw gestart. Met mondmasker.