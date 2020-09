De weg naar de Wetstraat 16 en het premierschap: als er geen regels bestaan, worden ze wel uitgevonden

Vanaf de jaren 70 wordt de toestand wat ingewikkelder. Dat heeft te maken met de hervorming van de staat en met het uiteenvallen van de unitaire partijen. Zo is de socialist Edmond Leburton in de periode 1973-74 premier van een tripartite. Nochtans is de christendemocratische familie dan de grootste in de regeringsploeg, maar omdat die al is gesplitst in de Vlaamse CVP en de Franstalige PSC is het gewicht van de nog unitaire BSP-PSB groter. En dus mogen de socialisten de premier leven.

"Voor de federalisering speelde de discussie niet over wie de premier mocht opeisen", zegt historicus Emmanuel Gerard (KULeuven). In de vooroorlogse jaren waren er echter wel ongewone constructies. Zoals in 1937, toen de extra-parlementaire liberaal Paul-Emile Janson premier werd, hoewel de liberalen niet de grootste meerderheidsformatie waren. "Dat is de periode dat de socialisten de grootsten waren", weet Gerard. "Die werden toen beschouwd als het voorgeborchte van het communisme. Voeg daarbij het succes van extreme partijen als Rex of VNV en je krijgt een versnipperd landschap waarin het voor partijen moeilijker wordt om het leiderschap te claimen."

Ook vandaag is er sprake van een versnipperd politiek landschap, dat dan nog eens in twee taalgroepen is opgesplitst. Voer voor een spelletje politiek pokerspel met als inzet "de 16", dus.