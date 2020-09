Alle dames van voetbalclub SK Staden in quarantaine: "We willen geen risico nemen"

Een speelster van de A-ploeg is besmet met het coronavirus, maar zij had vorige week toevallig eens meegetraind met de B-ploeg. Het bestuur neemt daarom geen risico en plaatst beide ploegen in quarantaine. Zaterdag krijgen de speelsters een tweede test. Dat is net voor de match van zondag. "Als die test ook weer negatief is, dan kan de match van zondag gewoon doorgaan", zegt Leen Scheldeman van SK Staden.

"Ik heb er goede hoop in, want we trainen altijd in de buitenlucht. Daarnaast hebben we de kleedkamers en douches ook niet gebruikt. Het contact tussen de speelsters was dus erg beperkt. De besmetting is ook niet binnen de ploeg gebeurd en voorlopig vertoont niemand symptomen van COVID-19."