Exact 35 jaar geleden sloeg de Bende van Nijvel toe in Overijse:  de bijna vergeten overval met 5 doden

Zondag 27 september is het exact 35 jaar geleden dat de Bende van Nijvel gewapend binnenviel in het Delhaize filiaal van Overijse. Bij de overval vielen 5 doden. Daarmee is het de op één na bloederigste overval van de Bende. Na 35 jaar staat de overval dan ook in de schaduw van die van Aalst. Zelfs in Overijse is er geen herdenking voorzien.