Afgelast eetfestival Kookeet in Brugge krijgt alternatief: "Kookeet in 4 seizoenen"

"Weinig mensen kennen groenlof", zegt Lybaert. "Het is een bittere groente, die te vergelijken valt met witlof. Groenlof is echt typisch West-Vlaams. In het binnenland ga je dat niet snel vinden. Ook de typische vissen die eind september en begin oktober gevangen worden, zetten we in de kijker. Dat kan bijvoorbeeld om de mooie meid gaan. Dit najaar zetten we ook de appels uit de streek centraal."