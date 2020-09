Bijeenkomsten met meer dan zes mensen in Engeland verboden

Momenteel mogen tot dertig mensen samenkomen, maar vanaf maandag wordt dat aantal beperkt. De maatregel geldt voor bijeenkomsten binnen en buiten, in woningen, op openbare plaatsen en plaatsen zoals pubs en restaurants, verklaart het kabinet van premier Boris Johnson.

"We moeten nu handelen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt", klinkt het in een mededeling. "We vereenvoudigen en verstrengen de regels rond sociale contacten zodat de politie ze beter kan begrijpen en toepassen. Het is absoluut noodzakelijk dat de mensen zich aan de regels houden."

Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen meer dan zes mensen samenkomen op scholen, op de werkvloer, op huwelijken en begrafenissen. Ook sportteams mogen met meer mensen samenkomen als ze zich houden aan de sanitaire voorschriften.

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 100 pond (ongeveer 110 euro). Bij veelvuldige overtredingen kan die boete oplopen tot maximum 3.200 pond.

De maatregel geldt enkel voor Engeland. Wales, Schotland en Noord-Ierland, de andere landen in het Verenigd Koninkrijk, mogen beslissen over hun eigen coronamaatregelen.