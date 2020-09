Corinne Vandermeulen: "Goede informatiecampagnes nodig om belang van vaccinatie uit te leggen"

Het is belangrijk dat een zo groot mogelijke groep mensen zich laat vaccineren. "Als we naar een groepsbescherming willen gaan, dan is een vaccinatie van 70 procent van de mensen een minimum", zegt Vandermeulen. "Het hangt ook af van de werkzaamheid van het vaccin. Als dat, zoals bij de meeste vaccins, een werkzaamheid van 90 procent heeft - dat wil zeggen dat negen van de tien mensen die het vaccin krijgen beschermd zijn - dan zullen we met 70 procent gevaccineerden wel toekomen om een goede bescherming op te bouwen in heel de bevolking. Maar als de werkzaamheid lager is, dan moeten we meer mensen vaccineren om diezelfde graad van bescherming te krijgen. Dan moeten we mikken op 90 procent van de bevolking die zich laat vaccineren."