West-Vlaamse bouwsector zit in slechte papieren: "1 op de 10 bedrijven heeft nog maar half jaar werk in vooruitzicht"

De West-Vlaamse bouwsector zit in slechte papieren. Dat blijkt uit cijfers van Bouwunie, de organisatie voor zelfstandigen en KMO's in de bouw. 1 op de 10 West-Vlaamse bouwbedrijven heeft maximaal nog een half jaar werk in het vooruitzicht. En maar de helft van de bouwbedrijven werkte de voorbije 3 maanden met winst.