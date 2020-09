Derde keer goede keer voor Sting op Gent Jazz? "De goesting bij hem is nu drie keer zo groot"

"Sting was misschien wel de gemakkelijkste boeking die we ooit gehad hebben dit jaar", zegt Flamand. "Sting heeft er een prioriteit van gemaakt om zijn eerdere engagementen na te komen. Bij ons was dat al een verhaal van twee jaar. Dus we stonden op de eerste rij." Sting is de hoofdact op 14 juli.

Behalve Sting zijn er nog twee namen die terugkeren: Van Morrison op 11 juli en Ibrahim Maalouf op 9 juli. "Ook dat ging vlot. De beide artiesten gaven ook voorrang aan de festivals waar ze dit jaar niet konden optreden", zegt Flamand. "Maar er zijn nog grote namen op de affiche: Herbie Hancock (10/7), Gregory Porter (17/7) en Agnes Obel (15/7). "

"Ook Gregory Porter speelde al eerder op Gent Jazz. En Herbie Hancock wou dit jaar zijn 80ste verjaardag komen vieren, dat wordt volgend jaar dus zijn 81ste verjaardag", vertelt Flamand. "Agnes Obel was ooit een openingsact bij ons. Nooit eerder hadden we zo een stormloop voor een eerste concert van de avond. Zij had ook bevestigd voor dit jaar, maar dat hadden we alleen nog niet kunnen aankondigen. Vandaar dat het ook bij haar zeer snel ging."

"Er komt nog meer", belooft Flamand. "We voelen dat de artiesten bijzonder veel zin hebben om voor een live publiek te spelen, en het is fantastisch dat Gent Jazz zo hoog op de agenda staat bij al deze mensen."

De ticketverkoop van 9, 10, 11, 15 en 17 juli 2021 is intussen gestart. De verkoop van 14 juli (Sting) start pas op 25 september, nadat al wie dit jaar een ticket voor Sting kocht de kans heeft gekregen om zijn voucher opnieuw in te ruilen. Om dezelfde reden start ook de verkoop van Golden Circle-tickets voor 11 juli (Van Morrison) pas op 25 september. Mensen die dit jaar een ticket van Sting en Van Morrison hadden gekocht, werden hiervan via mail op de hoogte gebracht.