Zonder economische groei kunnen we alle beloftes of plannen rond zorg, sociaal beleid of klimaat vergeten

De Studiecommissie baseert haar analyses op een verwachte economische groei per hoofd van gemiddeld 1,2% per jaar in de komende 50 jaar. Dat op zich veronderstelt al een duidelijke trendbreuk in het groeipatroon van de voorbije decennia. De economische groei per hoofd is sinds de jaren 60 aan het vertragen en bedroeg de laatste 10 jaar maar 0,9% per jaar. De Studiecommissie rekent/hoopt dus al op een versnelling van de economische groei om de vergrijzingsfactuur nog enigszins ‘binnen de perken’ te houden. Als de economische groei lager zou uitvallen, loopt de factuur snel verder op. Met een gemiddelde economische groei die 0,3% lager ligt, zou de vergrijzingsfactuur al oplopen tot 7% van het BBP, of zo’n 33 miljard. De Studiecommissie gebruikt geen scenario zonder economische groei, maar het zou duidelijk moeten zijn dat de vergrijzingsfactuur in dat geval heel snel onbetaalbaar zou worden. Zonder groei moeten we niet praten over extra middelen voor de zorg of over hogere pensioenen. Dan zal het eerder gaan over welk (lager) niveau van pensioenen nog haalbaar blijft. Zonder economische groei zou onze huidige welvaartsstaat vrij snel onhoudbaar blijken.