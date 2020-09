Een op de acht sterfgevallen in Europa houdt verband met vervuiling

"COVID-19 was opnieuw een wake-upcall, die ons ten zeerste doordringt van de relatie tussen onze ecosystemen en onze gezondheid, en van de noodzaak om de feiten onder ogen te zien – de manier waarop we leven, consumeren en produceren is schadelijk voor het klimaat en heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Door initiatieven variërend van onze ‘van boer tot bord’-strategie voor duurzaam en gezond voedsel tot het toekomstige Europese kankerbestrijdingsplan hebben we ons er uitdrukkelijk toe verbonden de gezondheid van onze burgers en onze planeet te beschermen", zei Stella Kyriakides, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid in een commentaar op het EEA-rapport..

"We zien verbeteringen in het milieu in Europa en in de Green Deal ligt een duidelijke nadruk op een duurzame toekomst, maar het rapport wijst erop dat krachtige actie nodig is om de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen, aangezien armoede vaak hand in hand gaat met leven onder slechte milieuomstandigheden en een slechte gezondheid. De aanpak van deze verbanden moet onderdeel zijn van een geïntegreerde aanpak op weg naar een inclusiever en duurzamer Europa", zo zei Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het EEA.

Het volledige rapport 'Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe' is te vinden op de website van het EEA.