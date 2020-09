Komen er "polyparent"-gezinnen of kinderen met 4 genetische ouders? Professor Heindryckx: "Het zal ooit lukken" 

In de VS rolt schrijfster Debora Spar al een dikke maand over de tongen met haar opinie in The New York Times en haar boek waarin ze het "polyparent-huishouden" voor de toekomst naar voren schuift. Een gezin waarbij één kind genetisch verbonden is aan meer dan 2 ouders, een utopie of kán het onmogelijke toch? Björn Heindryckx, professor reproductieve geneeskunde (UGent), bevestigt op MNM dat het voorlopig al lukt, bij muizen.