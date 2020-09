Eerste drijvende zonnepanelenpark in Vlaanderen geopend, 10 voetbalvelden groot

Het drijvende zonnepanelenpark is het eerste in Vlaanderen en tegelijk ook het grootste in België. Met zo'n vijf hectaren is het park in grootte vergelijkbaar met tien voetbalvelden. Het project is gelegen in zandgroeve 'De Schans', vlakbij de fabriek van Sibelco. Dit zandontginningsbedrijf is ook eigenaar van de zandgroeve. Samen met LRM, Luminus en Group Machiels is het verantwoordelijk voor de bouw en de uitbating van het zonnepanelenpark.