Antwerpse Stadsschouwburg en Lotto Arena willen heropening in oktober 

"Het belooft vandaag een belangrijke dag te worden na een aantal frustrerende coronamaanden", zegt Jan Van Esbroeck van Sportpaleis Group op Radio 2 Antwerpen. Tot nog toe lag de grens op 200 toeschouwers voor binnenactiviteiten al zijn er sinds kort uitzonderingen mogelijk. "We moeten onze aanvraag nog voorleggen aan de Antwerpse burgemeester, maar hebben alle vertrouwen in een goede afloop. Als alles volgens plan verloopt, moeten we slechts één stoel tussen de bubbels vrij houden. We zouden ook alle rijen kunnen gebruiken. Op die manier gaan we naar 70 tot 75 procent van de capaciteit. Voor de Antwerpse Stadsschouwburg kom je dan aan 1300 à 1400 mensen. Voor de Lotto Arena bij sportwedstrijden spreken we over 3.000 toeschouwers, voor concerten gaat dat naar 4.000 man. Dat zijn aantallen die opnieuw aantrekkelijk zijn voor producenten en concertorganisatoren."