Filmpremière "The Racer" met Louis Talpe en Matteo Simoni op Muur van Geraardsbergen

De Muur van Geraardsbergen, bekend als uitdagend parcours voor wielerliefhebbers, werd ingericht als drive-in cinema voor de première van de film "The Racer". 200 genodigden kregen de Vlaams-Ierse productie met glansrollen voor Louis Talpe en Matteo Simoni te zien. Op de tribune waar de acteurs werden voorgesteld, lag geen rode maar een gele loper uitgerold, een verwijzing naar de gele trui in de Tour de France. "The Racer" is losjes gebaseerd op de Tour van 1998, bekend als "de dopingtour". Naast de mooie kanten van de sport komen ook de minder fraaie aan bod.