Fotografe Rineke Dijkstra, "koningin van de portretkunst", wint Nederlandse staatsprijs voor de kunsten

Rineke Dijkstra werd wereldberoemd nadat ze haar eerste "Strandportretten" gemaakt had, een project waarmee ze startte in 1992. Dijkstra maakte onder meer in België, Kroatië, de VS en Polen een serie foto’s van pubers op het strand. De reeks zit intussen in het collectieve geheugen van de fotografieliefhebber omdat je als kijker het gevoel hebt oog in oog te staan met de geportretteerden. Over deze portretten merkt de jury op: “De kwetsbaarheid van deze jongvolwassenen, zich bewust van hun uiterlijk of juist niet, en de intimiteit die Dijkstra weet te bereiken, kenmerken haar hele verdere oeuvre. Evenals haar uitzonderlijke antenne voor niet alleen de ogen of het gezicht, maar het hele lichaam als spiegel van de ziel".