Fotoreportage: tussen het puin en de brokstukken in Beiroet stromen ramptoeristen toe voor een selfie

Ramptoerisme is geen nieuw fenomeen. Kort na de verwoestende doortocht van orkaan Katrina in 2005 in New Orleans werden er sightseeing tours georganiseerd. Andere plekken worden zelfs tientallen of honderden jaren na de ramp nog bezocht door bussen toeristen, zoals Tsjernobyl of Pompei. Het is alsof het in onze menselijke natuur zit, die nieuwsgierigheid naar onheil, of het nu een ongeval op de Antwerpse ring is met bijhorende kijkfile, een burenruzie in de straat, een bezoek aan de loopgraven in Ieper of een lugubere tour door de Cu Chi tunnels uit de Vietnamoorlog.