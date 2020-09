Geen Sinterklaasshow in Aarschot dit jaar: "Liever geen risico's nemen"

De theatervoorstelling in de stadsfeestzaal van Aarschot trekt al jaren heel wat enthousiaste kinderen. Dit jaar zullen Sinterklaas en zijn pieten geen grote show kunnen geven. "De zaal is op zich wel vrij groot, maar we merken dat de kindjes al eens graag op en over elkaar kruipen. Dat is op zich nog niet zo erg, maar er komen ook vaak grootouders mee en dat is een risico dat we in deze coronatijden liever niet willen nemen", vertelt Lieve Oyen van organisatie Ladies Circle Aarschot.