Gouverneur West-Vlaanderen vraagt Europese kleurcode: "Verwarrende toestanden aan Franse grens"

Het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen. De steden en gemeenten aan de grens van Frankrijk maken zich daar zorgen over. Want onze overheid geeft het Noorderdepartement nog altijd de code oranje, terwijl de Fransen het code rood geven. "We kunnen voorlopig niet veel doen", zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Veel Fransen steken de grens over om in ons land inkopen te doen. "Zolang de regio bij ons de kleur oranje krijgt, kunnen we geen extra maatregelen nemen", zegt Decaluwé.

Ook de burgemeester van Menen maakt zich zorgen. "Het is een heel vervelende situatie", zegt Eddy Lust (Open VLD). "We behouden sowieso de mondmaskerplicht in de Barakken."