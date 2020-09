Heeft de nieuwe financiering van de gehandicaptenzorg het leven van mensen met een beperking verbeterd?

Door de lange wachttijden is het systeem van persoonsvolgende financiering in de praktijk ook niet erg flexibel. Wanneer een persoon met een beperking plots meer zorg en dus een groter budget nodig heeft omdat zijn gezondheid of die van zijn mantelzorgers achteruit gaat, dan komt hij opnieuw op de wachtlijst terecht. Vragen naar een groter budget krijgen bovendien over het algemeen de laagste prioriteit, omdat de overheid zoveel mogelijk mensen een budget wil geven. Wie meer nodig heeft, moet dus achteraan aanschuiven. De schaarse middelen worden over zoveel mogelijk mensen verdeeld. Mantelzorgers worden zo verplicht om jarenlang over hun grenzen te gaan. Vroeger was dat niet zo. Wie een plaats in een voorziening had, kreeg snel en flexibel meer zorg wanneer hij dat nodig had.