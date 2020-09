India en China verwijten elkaar "provocatie" na eerste schietpartij langs de grens sinds 1975

In 1962 vochten India en China een korte grensoorlog uit. Die werd door China gewonnen, maar het meeste veroverde gebied werd nadien weer prijsgegeven. De hele regio Kashmir is overigens betwist tussen India en Pakistan en dat laatste land is altijd een bondgenoot van China geweest. In Indiaas-Kashmir klaagt de overwegend islamitische bevolking over onderdrukking en is de autonomie onlangs door India opgeheven. India, Pakistan en China beloeren elkaar op het dak van de wereld, een plek waar weinig mensen wonen, maar die strategisch erg belangrijk is. Overigens zijn er daar nog grensconflicten tussen Nepal en China en tussen Nepal en India.