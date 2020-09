Kindersterfte bij jonge kinderen wereldwijd historisch laag, maar Unicef waarschuwt: "Laat dit niet tenietdoen door COVID-19"

In 2019 is het jaarlijks aantal sterfgevallen onder de vijf jaar gedaald tot het laagste punt ooit - tot 5,2 miljoen vergeleken met 12,5 miljoen in 1990, volgens nieuwe sterfteschattingen die zijn vrijgegeven door Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).



In de afgelopen 30 jaar hebben gezondheidsdiensten een grote rol gespeeld bij het redden van miljoenen levens via een gerichte aanpak van oorzaken van kindersterfte, zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht, complicaties tijdens de geboorte, neonatale sepsis, longontsteking, diarree en malaria.