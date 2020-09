Koningin Mathilde bij opening Wikifin Lab: "Basis van financiële educatie is heel belangrijk voor jongeren"

Wat doe ik met mijn spaargeld? Neem ik er risico’s mee, of laat ik het op een spaarrekening staan? Welke gevolgen hebben mijn financiële beslissingen voor mij, en voor de hele samenleving? Met deze en andere vraagstukken over geld kunnen leerlingen terecht in het gloednieuwe Wikifin Lab, dat vandaag in Brussel werd geopend in aanwezigheid van koningin Mathilde. Zo vroeg mogelijk inzicht krijgen in financiële basismechanismes is volgens haar van groot belang voor de jonge generaties.