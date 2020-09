Lanaken wil dat Maastricht informatie deelt over besmette studenten die in de Belgische gemeente op kot zitten

"Er zijn ook jongeren uit Lanaken die in Maastricht studeren. Er is dus druk verkeer heen en weer over de grens met Nederland. De samenwerking met Nederland is goed momenteel. Zij zorgen voor het onderwijs. En wij voor koten. Maar we moeten elkaar ook op de hoogte houden van mogelijke problemen. Er is een brief vertrokken naar de universiteit en naar de hogeschool met de vraag om informatie te delen. Ik ben voor de directe aanpak, zonder omwegen. Wij moeten elkaars bondgenoten zijn in de aanpak van corona. Alleen zo kunnen we erger voorkomen", besluit de burgemeester.