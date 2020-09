Liveblog - Aantal besmettingen stijgt lichtjes tot 479, president Trump verwacht tegen oktober al een veilig vaccin

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is voor de derde dag op rij weer licht gestegen. In de week van 29 augustus tot 4 september kwamen er per dag gemiddeld 479 bevestigde besmettingen bij. Dat is een stijging van 7 procent in vergelijking met de week ervoor. Er zijn nu alles samen bijna 90.000 mensen in ons land besmet met het coronavirus.



Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen: van 14 per dag, naar 18 per dag de voorbije week. Gisteren lagen er 235 mensen in het ziekenhuis die besmet waren met COVID-19, 52 van hen lagen op intensieve zorg.



Het aantal overlijdens door corona daalt wel nog altijd: van 4 naar 3 per dag. Het totaal aantal doden komt op 9.909.