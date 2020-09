Lonen zorgkundigen, winkelpersoneel en vuilnisophalers ver onder Belgische gemiddelde

In het begin van het artikel wordt geschreven dat het gemiddelde bruto maandloon 3.553 euro is. In werkelijkheid verdiende een voltijds tewerkgestelde medewerker in de private sector in 2018 gemiddeld 3.627 euro per maand.

Voor de analyse heeft Statbel echter een aantal sectoren mee in rekening gebracht die strikt gesproken niet volledig tot de private sector horen, zoals gezondheidszorg. Hierdoor daalt het gemiddelde bruto maandloon naar 3.553 euro. Dat laatste bedrag wordt in de rest van het artikel gebruikt als referentie.