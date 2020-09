Kasteel Gravenhof in Dworp te koop. Margriet Hermans: "Ik ben er getrouwd, uitbater was erg discreet met al die BV's"

Oud-politica en zangeres Magriet Hermans herinnert zich nog goed haar huwelijksfeest in Dworp. "We zijn eigenlijk getrouwd in Las Vegas. Het weekend daarna hebben we ons feest gegeven in het Gravenhof in Dworp. We konden daar blijven slapen. Er waren verschillende ministers aanwezig. Ook mijn moeder zaliger was er nog bij. Ondanks de winter viel het weer die dag nog mee. Het was een supergeweldige gelegenheid!"