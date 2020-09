Geen nieuwe McDonalds in Tervuren: gemeente vreest voor verkeersveiligheid

Er was de laatste weken veel te doen rond de plannen van de bekende hamburgerketen om een nieuw restaurant te bouwen in Tervuren. Er ging zowel een petitie vóór als tegen de plannen rond. In totaal dienden ook een 400-tal mensen een bezwaarschrift in. Ze zijn bang dat het restaurant voor extra verkeershinder zal zorgen en vinden dat de hamburgerketen te dichtbij de scholen in de buurt zou komen.